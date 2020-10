Inondations dans le Sud-Est : Emmanuel Macron à la rencontre des sinistrés

Le bilan de ces inondations catastrophiques s'est encore alourdi ce mercredi. Il est officiellement de cinq morts et vingt disparus. Emmanuel Macron s'est rendu dans les villages sinistrés cet après-midi. À Tende, puis à Breil-sur-Roya et à Saint-Martin-Vésubie. Les habitants ont été marqués par les premières heures coupées du monde et se sont sentis abandonnés. L'urgence est désormais de remettre en état les infrastructures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.