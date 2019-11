Inondations dans le Sud-Est : l’ampleur des dégâts

Selon les pompiers du Var, la crue, qui a ravagé ce week-end plusieurs communes, est la plus importante de ces cinquante dernières années. Le fleuve Argens est monté à plus de sept mètres. Depuis, le niveau est redescendu et les habitants de la région ont pu mesurer ce lundi l'ampleur des dégâts. Les inondations ont fait 20 000 sinistrés et provoqué la mort de quatre personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.