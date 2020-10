Inondations dans le Sud-Est : l'angoissante attente des familles des disparus

Trois jours après les inondations sans précédent dans l'arrière-pays niçois, malgré les efforts de la gendarmerie et des sauveteurs, il n'est toujours pas possible de dresser un bilan humain précis de la catastrophe. Des témoins ont vu huit personnes emportées par les eaux. Quatre décès ont été officiellement confirmés. Qui sont les victimes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.