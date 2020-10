Inondations dans le Sud-Est : le village de Tende encore seulement accessible à pied

Malgré les efforts déployés, les interventions des militaires et de leurs engins de travaux, plusieurs villages restent inaccessibles par la route dans les Alpes-Maritimes. Les trains ne passent plus. La SNCF a réalisé ce mardi une première reconnaissance. À Tende, des bénévoles n'hésitent pas à marcher pendant cinq ou six heures pour ravitailler les victimes. Des bouteilles d'eau et de la nourriture sont aussi arrivées toute la journée par hélicoptère.