Inondations dans le Sud-Est : opération nettoyage et élan de solidarité à Breil-sur-Roya

Des maisons broyées et emportées par la montée des eaux, des routes impraticables, des ponts effondrés... On assiste aux mêmes scènes d'un village à l'autre dans le Sud-Est. À Breil-sur-Roya, le travail de déblayage se poursuit pour évacuer des tonnes de boue qui se sont engouffrées dans les rues et les habitations. Des chaînes de solidarité se sont aussi créées pour venir en aide aux sinistrés. Tout le village est mobilisé pour faire face aux nombreuses situations de détresse.