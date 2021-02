Inondations dans le Sud-Ouest : à Marmande, les secours sans relâche

Un accident vasculaire cérébral, c'est le genre d'urgences auxquelles ces secouristes sont rompus, mais ce matin, leur intervention est plus complexe qu'à l'accoutumée. La victime se trouve dans un hameau encerclé par les eaux. Ces sauveteurs savent que le temps est compté pour éviter des séquelles irréversibles. Un sinistré attend d'être mis à l'abri, il semble éprouvé, mais sa prise en charge attendra, l'urgence est ailleurs. La maison de la victime est enfin repérée. Entouré de sa femme et ses trois enfants, l'homme est conscient, mais fébrile. Les constantes sont rassurantes, mais un avis médical est indispensable. La conscience du danger, cette famille ne l'avait pas encore il y a quelques heures. Autre évacuation d'urgence, mais d'une autre nature à quelques kilomètres en aval. Cette fois, il s'agit d'une chèvre et de son compagnon, paraît-il indissociable. Après avoir envisagé plusieurs scénarios, ces sauveteurs animaliers ont décidé d'anesthésier l'animal. Il faut encore charger la bête de 250 kg dans l'embarcation. La crue inondant essentiellement des terres agricoles, des dizaines d'animaux restent encore à sauver.