Inondations dans le Sud-Ouest : comment expliquer de telles intempéries ?

Dans le Sud-Ouest de la France, pourquoi ces paisibles cours d'eau se sont-ils transformés en torrents furieux ? L'une des raisons principales, le thermomètre qui joue au yo-yo. Exemple à Oloron-Sainte-Marie, moins de 5°C en moyenne en milieu de semaine dernière, contre 12°C ce matin à 9h. C'est bien au-delà des moyennes de saison. Or, ces derniers jours, la neige est tombée en abondance. Mais avec le redoux, la fonte brutale des neiges couplée à de fortes pluies gonfle les cours d'eau. Ils se rejoignent dans ces villes pour former le Gave d'Oloron qui parcoure des kilomètres, une soixantaine jusqu'à Peyrehorade, autre commune frappée de plein fouet par ces intempéries. Ces pluies, bloquées par les Pyrénées, vont perdre en intensité dans les prochaines heures. Malgré tout, l'épisode n'est pas encore terminé. Ces inondations récurrentes sont-elles dues à une urbanisation amplifiée comme dans le Sud-Est par exemple ? Non selon le maire de la commune. Bernard Uthurry estime que cette répétition témoigne d'un dérèglement climatique. Cette région proche de l'océan bénéficie normalement d'un climat plutôt stable et tempéré. TF1 | Reportage E. Lefebvre - V. David - M. Debut