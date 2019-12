Inondations dans le Sud-Ouest : des villes coupées du monde

Des inondations frappent le Sud-Ouest du pays depuis plusieurs jours. Quatre départements sont toujours placés en vigilance orange : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et le Lot-et-Garonne. Le bilan fait état de trois morts. Pendant plusieurs heures, des villes et des villages étaient coupés du monde ce lundi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.