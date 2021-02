Inondations dans le Sud-Ouest : la décrue s’annonce longue

En 1981, lors du précédent record, il avait fallu trois semaines à la Garonne pour revenir à son niveau normal. Le fleuve reste encore très haut en ce moment même si une décrue est perceptible ce jeudi soir. Pour cause, à Marmande, il a perdu un mètre en vingt-quatre heures. Mais, les autorités restent vigilantes. Elles craignent désormais des risques d'éboulement. L'eau pourrait se refluer et fragiliser peut-être les digues et les quais. Quant aux habitants, ils scrutent le ciel puisque de nouvelles pluies sont attendues. Elles sont moins importantes que les précédents. Mais, elles risquent de ralentir cette décrue tellement attendue.