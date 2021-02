Inondations dans le Sud-Ouest : les images aériennes des dégâts

C'est comme une mer intérieure. Capricieux, les flots ont choisi parfois d'épargner, bien plus souvent d'envahir. Et lorsqu'un pont semble préservé, il s'achève en voie sans issue. Notre survol commence avec des villages coupés du monde. Barie (Gironde) et sa population n'ont plus que la barque comme moyen de déplacement. Le niveau de l'eau a atteint 9,69 mètres selon la préfecture. Floudès (Gironde) et son église deviennent aussi un îlot. Si la décrue a commencé ce jeudi matin, les communes restent largement inondées. À La Réole, 4 300 habitants, le bas de la ville et ses platanes sont immergés. Il faut faire un effort d'imagination pour se représenter l'aérodrome dont en reconnaît à peine la petite tour de contrôle. Cimetières, lotissements n'ont pas résisté à Justine. La tempête a gonflé la rivière, dépassé ou contourné les digues dont certaines désormais retiennent l'eau et ralentissent son reflux. Marmande (Lot-et-Garonne) est un cas à part. La Garonne n'y a pas atteint son record de 1981, mais le niveau est monté jusqu'à 10,20 mètres. Surtout, le fleuve a débordé de façon spectaculaire. De 130 mètres de large d'habitude, il est passé hier à 6 km en fin de journée selon une association climatologique régionale. L'épisode laissera des traces et des dégâts considérables. Il a coupé des dizaines de kilomètres de routes et nécessitaient des centaines d'interventions de la part des services de secours.