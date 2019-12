Inondations dans le Sud-Ouest : les opérations de nettoyage débutent à Couthures-sur-Garonne

La décrue est largement entamée ce mardi, mais Couthures-sur-Garonne (Lot-et-Garonne) a toujours le visage d'une commune inondée. Certaines rues sont encore sous les eaux. Dans la plaine, les cultures qui ont beaucoup souffert. Toute la journée, les habitants se sont relayés pour nettoyer et vider les rues de tout ce que la Garonne avait pu charrier le plus vite possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.