Inondations dans les Alpes-Maritimes : l’émotion de tout un village après la disparition de deux pompiers

Malgré l'émotion, les sapeurs-pompiers continuent à fouiller dans l'ancien lit de la Vésubie en furie. Hommes et chiens quadrillent une nouvelle fois la commune de La Bollène-Vésubie. Pas encore de corps retrouvé, mais une carcasse de voiture à peine reconnaissable. Dans le contexte de la disparition de leurs deux collègues, les recherches des secouristes revêtent une dimension particulière.