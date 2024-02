Inondations dans les Deux-Sèvres : le pic attendu dans la nuit

Il y a de l’eau tout autour des maisons. Un quartier de Niort est inondé depuis la fin de matinée de ce vendredi 23 février et Véronique, habitante, est désemparée. Elle et son mari ont même percé leurs parquets, pour pouvoir constater les dégâts des inondations. Dans le sud de la Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Thibault a 40 centimètres d’eau dans trois chambres chez lui. Un peu plus loin, les agents municipaux ont interdit l'accès à plusieurs routes de la ville. Selon Éric Couderc, maire de la ville, c’est pour éviter que les gens se retrouvent coincés dans l’eau. Les autorités redoublent de vigilance, pour éviter d'éventuels accidents. De leur côté, les habitants aux abords des cours d'eau anticipent une montée plus importante. Christian, habitant, par exemple, a installé une barrière métallique devant sa porte. En attendant dimanche, le pic des crues a été atteint cette après-midi, en Vendée. À Niort, dans les Deux-Sèvres, la montée des eaux se poursuit, au moins jusqu'au milieu de la nuit. TF1 | Reportage S. Guerche, R. Hellec