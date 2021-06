Inondations dans l’Orne : de gros dégâts à Sap-en-Auge

Le bitume n'a pas résisté à la pression de l'eau. Hier, l'épisode orageux avait transformé la route en torrent. Le village entier de Sap-en-Auge était inondé. Il faut nettoyer les dégâts, comme chez une commerçante. "On a une très grande aide. Voyez-vous, tout ça, ce ne sont que des clients. C'est pas des amis. Ils sont tous là", nous montre Nathalie Simon. Depuis ce matin, de nombreux habitants l'aident à trier, sécher ou jeter. "Ça vous prend les tripes quand on voit des commerçants comme ça qui ont trinqué. Non, on y va", confie une femme. De nombreux bénévoles participent au nettoyage. Il faut vite déblayer pour éviter que les débris ne retombent pas dans les égouts. Dans une boutique, rien n'a été épargné. L'heure est l'expertise de l'assureur pour faire "l'inventaire entre ce qui est perdu et sauvable, et ce qui est vendable". "Là, c'est des milliers d'euros. Après combien, je ne sais pas. L'assureur nous le dira. Espérons que ça passe au statut "en catastrophe naturelle". Ce ne serait pas mal", s'exprime Yannick Robert, commerçant.