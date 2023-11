Inondations : de nombreuses routes impraticables

Sous l'amas de terre que nous voyons dans les images, se cache une route départementale. Un talus s’est affaissé suite aux inondations. Trois jours plus tard, l’éboulement perturbe encore la circulation. L’eau a infiltré les routes, les rendant impraticables. Certaines ont même été coupées en deux. Une partie du bitume a atterri dans les fossés. Dans le département du Pas-de-Calais, une cinquantaine d'accès est toujours interdite à la circulation, des passages dangereux, sécurisés par des agents. On voit aussi dans les images un trottoir qui s’est effondré, créant un trou de trois mètres de profondeur. Sur un axe voisin, le muret qui séparait un cours d’eau de la route a été emporté par la rivière. Réparer les dégâts prendra plusieurs mois. Sur le terrain, les agents départementaux sont quatre fois plus nombreux désormais. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzeman