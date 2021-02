Inondations : de nombreux cours d'eau en crue

Elle a d'abord englouti des champs, puis l'eau s'est rapidement invitée chez des habitants de Maroilles dans le Nord. Les dégâts ne devraient pas s'arrêter là. Le pic de la crue est attendu dans la nuit de ce mercredi. L'Yerres aussi est sorti de son lit. Et aux abords de ce cours d'eau se trouve Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Des ponts de fortune y ont été construits à la hâte pour se déplacer malgré tout. Après les crues de 2016 et 2018, l'histoire se répète pour les habitants. La Seine, montée à plus de quatre mètres ce mercredi, poursuit lentement sa crue. Du Nord au Sud, la France a les pieds dans l'eau. La circulation est ralentie sur les routes des Landes. Le Sud-Ouest est particulièrement touché. À La Roque-Gageac (Dordogne), les employés municipaux n'ont pas d'autres choix que de se déplacer en bateau. Du travail, les pompiers du Tarn-et-Garonne en ont eu eux aussi. Une voiture s'est fait emporter par les eaux à Saint-Antonin-Noble-Val. Cela a nécessité l'engagement d'une équipe nautique pour aller porter secours à un père et son fils. Les sinistrés y sont nombreux. Ils n'avaient pas connu une telle crue depuis 18 ans.