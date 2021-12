Inondations : des cumuls de pluie exceptionnels dans le Sud-ouest

La pluie ne s'arrête plus de tomber. Depuis ce matin de fortes précipitations s'abattent sur la commune d'Ascain (Pyrénées-Atlantiques), au Pays basque. La Nivelle menace de déborder. Face au risque d'inondation, certains habitants tentent de s'organiser. La mairie leur a dit que le niveau d'eau va augmenter assez vite. En effet, 70 millimètres d'eau sont attendus d'ici vendredi midi. Alors, les élus de la commune enchaînent les rondes pour avertir les habitants. La montée des eaux menace 400 habitations de la commune. Ce soir, la marée haute devrait aggraver la situation. Comme nous l'a expliqué Thierry Talazac, adjoint au maire d'Ascain, la problématique essentielle, c'est que la marée est en train de monter. En conséquence, l'eau qui devrait s'évacuer sur l'Atlantique va être bloquée et faire monter les niveaux et le risque d'inondation. Ailleurs dans les Pyrénées-Atlantiques, de nombreux cours d'eau sont sous étroite surveillance. À Salies-de-Béarn par exemple, les habitants redoutent la crue de la rivière. Des rafales de vent jusqu'à 80km/h sont également attendues cette nuit. Il devrait tomber l'équivalent d'un mois de pluie en 48 heures dans le département. T F1 | Reportage V. David, J. Gardet.