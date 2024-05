Inondations : des évacuations en urgence en Normandie

Après l'inondation dans l'Orne, l'heure est désormais à la constatation des dégâts. C'est le cas notamment pour Alima qui n'attend que la dépanneuse pour remorquer sa voiture tombée en panne. À Livarot, dans le Calvados, une entreprise de nettoyage s'active dans les appartements et les ascenseurs. Environ six mètres cubes d'eau s'y sont infiltrés. L'objectif est de remettre en service ces infrastructures, le plus tôt possible. Dans cette commune, en raison de la montée des eaux, une dizaine de sinistrés ont été évacués ce jeudi matin par les secours. La rivière La Vie est sortie de son lit aux alentours de quatre heures du matin, suite aux très fortes pluies de la nuit. Il est tombé en 24 heures l'équivalent de trois semaines de précipitations. Dans une entreprise en bordure de rivière, les dégâts sont considérables et les pertes s'annoncent importantes. Demain, vendredi, les salariés de l'entreprise reviendront travailler pour nettoyer les locaux. Les assureurs, eux, sont attendus pour estimer le coût des dégradations. TF1 | Reportage L. Barbier, A. Santos, X. Thoby