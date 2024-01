Inondations : des experts au chevet des sinistrés

C'est la première expertise de la journée pour les assureurs du "Cabinet Stelliant". Sébastien Boulinguez, propriétaire du restaurant "Le Groët de Marie", va devoir tout refaire, il perd espoir. Les frigos ne fonctionnent plus, il faut changer les sols, les tables et les chaises. Les pertes sont importantes, plusieurs dizaines de milliers d'euros. En novembre 2023, les dégâts des premières inondations ont été estimés à 60 000 euros pour son établissement. Cette fois, le montant sera supérieur. Sur le terrain, le travail des experts reprend rapidement pour la deuxième fois en trois mois. Dans certaines maisons, les températures négatives ont des conséquences directes sur les sols qui bougent. L'humidité se propage plus rapidement, il faut entamer les travaux le plus vite possible. Plus de 2 000 sinistrés ont été touchés par les récentes inondations. Face à l'ampleur des dégâts, les compagnies d'assurances ont du mal à répondre à toutes les sollicitations. Un arrêté de catastrophe naturelle devrait être publié dans les prochains jours. Il permettra aux sinistrés de bénéficier plus rapidement des indemnisations. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman