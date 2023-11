Inondations : des initiatives qui redonnent le sourire

Elle passe ses journées à faire cela. Dans sa pizzeria, transformée en zone de stockage, Mélissa prépare des sacs pour les sinistrés. Elle est située dans l'une des communes les plus inondées du Pas-de-Calais et elle fait le lien entre ceux qui ont besoin et ceux qui veulent aider. Depuis dix jours, elle croule sous les dons. Il y a eu quatre crues en douze jours et des centaines d'habitants qui ont tout perdu. Face à cette détresse, un couple a décidé d'ouvrir ses deux gîtes gratuitement. Dès lundi 20 novembre 2023, une famille avec deux enfants viendra s'installer là-bas, comme dans un refuge. C'est une solidarité que l'on retrouve également chez les agriculteurs. L'étable de Samuel est recouverte de boue. Ses bêtes sont en danger. Sans hésiter, son voisin lui a proposé de les accueillir. Des initiatives de secours et d'entraide se multiplient partout dans la région grâce à la générosité des habitants. Une distribution géante de meubles, de denrées non-périssables et de jeux aura lieu ce vendredi 17 novembre à Boulogne-sur-Mer. TF1 | Reportage M. Fiat, Z. Ajili