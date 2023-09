Inondations : deux mois de pluie en quelques heures

Les habitants de Saint-Martin-de-Londres observent, depuis leurs fenêtres, leur village noyé sous les eaux. Ils rassurent leur famille au téléphone. Dans le village de l'Hérault, des torrents boueux se sont déversés toute la matinée. Sur la route, des automobilistes ont filmé le déluge. Protégés, le temps d'un instant à l’abri d’un tunnel, ils réalisent à la sortie l'ampleur du phénomène. L'un des principaux fleuves du département est brutalement sorti de son lit, ce matin du 16 septembre. L'Orb est monté de quatre mètres en seulement trois heures, faisant déborder toutes les rivières autour. La crue du fleuve a provoqué des inondations dans tous les villages limitrophes : Bédarieux, Lunas et Joncels. À Lunas, la sirène d'alerte inondation a retenti en pleine nuit. C'est ce qu'on appelle un épisode cévenol, le premier de l'année 2023. Avec le réchauffement climatique, ce genre d'épisode ne sera pas forcément plus fréquent ni plus violent. Ce soir, l'Hérault et le Gard sont toujours en vigilance inondation. TF1 | Reportage J. Corbillon