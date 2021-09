Inondations : du jamais-vu à New York

Le Nord-Est américain reste inondé, même 12 heures après le déluge. Des pluies historiques, restes de l'ouragan Ida devenus tempête tropicale. Tout un quartier de Chadds Ford, près de Philadelphie est englouti. La montée des eaux n'a pas laissé le temps de fuir. C'est en bateau que les secouristes évacuent les sinistrés. Il faut faire vite, car plusieurs victimes ont été retrouvé mortes noyées dans leurs propres maisons. Le résultat d'une nuit de pluie diluvienne. Dans New York et sa banlieue, la pluie était prévue. Les habitants n'ont pas changé leurs habitudes. Mais personne n'avait imaginé qu'elle serait d'une telle intensité. Certains se sont retrouvés piégés à bord de leurs voitures. Ceux qui parviennent à fuir sont contraints d'abandonner leur véhicule. Alors, comment rentrer chez soi ? Le métro, lui aussi, a été submergé à Manhattan, alors que des passagers étaient encore à bord des rames et sur les quais. Même le stade de l'US Open n'a pas réussi à arrêter la pluie. La rencontre a pris fin et les spectateurs sont partis en luttant contre les rafales de vent. La suite dans la vidéo ci-dessus.