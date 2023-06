Inondations “éclair” : pourquoi sont-elles si violentes ?

Des pluies diluviennes et son lot d’inondations. Des Bouches-du-Rhône à la Haute-Garonne, le sud a droit à des orages quotidiens depuis quatre semaines Ces pluies sont-elles exceptionnelles ? Il ne s’agit pas de perturbation classique, c’est-à-dire de l’eau qui tombe pendant 24 heures sur une grande surface, mais bien d’orage. Certes toujours de l’eau, mais durant une à deux heures et très localisé. Ce qui est exceptionnel, c’est l’extrême violence de ces orages et leur répétition depuis un mois. Avec quelles conséquences ? La ville de Trets n’est pourtant pas située en zone inondable, mais un pont s’est effondré. Avec quatre fois plus d’eau qu’à l’habitude, il est impossible pour la ville d’absorber. Mais alors que devient cette eau ? En ville, elle s’infiltre par les égouts dans les réseaux d'assainissement, souvent mal dimensionnés. Elle retourne aussi dans les fleuves et en ce mois de juin, c’est surtout la végétation qui l’absorbe. Les nappes phréatiques n’en profitent donc pas. Deux tiers d’entre elles sont toujours sous les normales. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Perrot