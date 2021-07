Inondations en Alsace : le village d’Hégenheim sous des trombes d’eau

Face à la montée des eaux, des barrages de fortune, des sacs de sable pour endiguer le ruissellement et protéger les maisons. Mais après une nuit de déluge, de pluie ininterrompue, la boue s'est infiltré partout. Les caves sont submergées. En quelques jours dans le village, deux inondations et près de 80 millimètres de pluie. Soit l'équivalent d'un mois de précipitation. Les cours d'eau ont débordé, charriants branches et débris. Obstruant les canalisations, les pompiers doivent intervenir en fonction des conditions météo. Selon Thomas Zeller, maire d'Hégenheim "On aura rarement vu un été avec autant d'eau. Tous les sols sont gorgés d'eau. Dès qu'il pleut, ça ne s'infiltre plus, ça coule". La seule solution pour favoriser l'évacuation eaux est d'ouvrir les chaussées avec des engins de chantiers. Les pompes ne suffisent plus à écluser un réseau saturé. Pour prévenir de nouvelles précipitations, les pompiers resteront sur place ces prochains jours. Les habitants eux vont devoir composer avec des intempéries exceptionnelles.