Inondations en Belgique : les habitants de Liège près d’évacuer

Les habitants qui vivent le long du quai de la Meuse, les travailleurs du centre-ville, mais aussi les touristes, sont priés d’évacuer la ville de Liège. Ceux qui ne le peuvent pas protègent leur seuil avec des sacs de sable et se réfugient dans les étages de leur maison. La Meuse est sortie de son lit peu après quinze heures et le niveau continue de monter. Des routes sont coupées, les tunnels sont inondés. On n’en avait pas vécu de pareille situation depuis 1926. Cependant, la province de Liège commence à souffler un peu. Certaines rivières ont entamé leur décrue. Le roi et la reine ont même pu se rendre à quelques kilomètres de la ville de Liège, à Chaudfontaine, l’un des villages les plus touchés. Le problème, c’est que les intempéries se sont développées vers d’autres régions, autour de Namur, dans le Brabant wallon ou encore dans le Hainaut. Et ce jeudi soir, des dizaines de communes ont encore les pieds dans l’eau.