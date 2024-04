Inondations en Bourgogne : une très lente décrue

C’est l’une des dernières communes touchées par ces crues exceptionnelles. À Esnon, en plein milieu de la rivière Armançon, plusieurs habitations étaient toujours inondées ce jeudi 4 avril, après-midi. Paul, habitant, est venu nettoyer la maison de sa mère. À l'intérieur, l’eau n’a cessé de monter pendant 24 heures. Le niveau vient tout juste de baisser, mais le jardin est encore noyé sous l’eau de la rivière. Une crue rapide et puissante, qui dure depuis quatre jours, mais ce soir, le niveau de l'Armançon commence enfin à baisser. Dans certains secteurs, la décrue s’annonce toutefois très lente, il faudra parfois plusieurs jours avant de voir l’eau disparaître. C’est le cas par exemple dans un pré où nous nous sommes rendus. Il est resté quasiment un mètre d’eau au moment du tournage. À Brienon-sur-Armançon, Françoise Moreau tient un élevage de cerfs. Ils ont bien failli se retrouver bloqués par la montée des eaux. Un peu plus loin, un de ses champs est toujours recouvert d’eau. Elle ne pourra probablement rien y cultiver cette année 2024. Selon la préfecture, il n'y a plus aucun foyer privé d'électricité dans l'Yonne. Ce soir, une douzaine d'axes routiers reste fermée à la circulation. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Ponsar, C. Blanquart