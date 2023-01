Inondations en Californie : le travail sans relâche des secours

Dans la région, la plupart des cours d'eau étaient à sec depuis des mois. Mais les fortes précipitations de ces derniers jours ont changé la donne. Dans certains endroits, la crue a dépassé les sept mètres. Un record pour cette rivière depuis près de 20 ans. Voilà pourquoi plusieurs petites villes comme Planada ou Merced ont été inondé. Une montée des eaux soudaine et rapide qui a piégé certains habitants chez eux. Hier après-midi, les pompiers ont multiplié les aller-retours pour secourir ceux qui ont été coincer dans leur maison depuis dimanche soir, sans électricité. Samuel Canal est venu voir l'état de sa maison avec sa fille, chez qui il est obligé de vivre désormais. De l'eau et de la boue partout dans la maison, le parquet est fichu, le mobilier est bon à jeter et une odeur pestilentielle. Dans cette petite ville de 4 000 habitants, désormais presque déserte, les pompiers venus en renfort profitent de quelques heures de répit pour se préparer à la suite. Les fortes précipitations feront leurs retours dès demain soir, sur des sols déjà gorgés d'eau. Certaines zones de la Californie ont reçu, ces deux dernières semaines, 70 % de la pluie qui y tombe d'habitude en une année. Et le problème, ce que ça va durer au moins tout le week-end. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, J. Asher