Inondations en Charente-Maritime : crue historique à Saintes

L'eau est encore montée de plusieurs centimètres à Sanites. La crue de la Charente atteint 6,20 mètres. Alors que les évacuations continuent dans les quartiers les plus touchés, la police assume une nouvelle mission, celle de prévenir de futurs vols et rassurer ceux qui sont restés dans les quartiers inondés. Ils sont nombreux à rester même si tous leurs voisins submergés sont partis depuis longtemps. . En fait, c'est la décrue qui inquiètent les forces de l'ordre, quand les maisons abandonnées seront facilement accessibles. Plusieurs d'entre elles ont été cambriolées ainsi après la dernière crue historique en 1994. Près de 2 000 habitations sont touchées par les inondations à Saintes et pourtant, à peine 600 personnes ont été relogées. De toute évidence, beaucoup préfèrent rester chez eux même si leur quartier est difficilement accessible. C'est le cas d'Anthony qui se rend chez lui en kayak depuis une semaine. Il est hors de question pour lui de quitter sa maison, il ne veut dormir ni dans un hôtel ni dans un gymnase, même s'il n'a plus le gaz de ville.