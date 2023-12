Inondations en Gironde : des conditions de travail difficiles

La plupart des habitants du village de Sablons ont besoin d'aide. Le tracteur de Jimmy Sarroi s'est, par exemple, transformé en bateau et en taxi. Au milieu des routes inondées de Gironde, ce terrassier transporte sur sa remorque les salariés sur leur lieu de travail. L'eau est montée si vite, du jamais vu dans la région. Le "Village du livre", la plus grande librairie d'Europe, est alors sous l'eau. Le propriétaire et ses huit salariés mettent le maximum d'ouvrages en hauteur. Mais même inondée, la petite équipe continue son travail habituel, notamment les expéditions de livres commandés en ligne. Ils sont imperturbables, malgré la montée des eaux. C'est aussi le cas dans cette usine d'Abzac (Gironde) assiégée par la rivière en crue, et en partie inondée. Le personnel installe des palettes dans les locaux pour rester au sec. Et même le directeur y participe. Pour atteindre l'entrepôt de l'usine, derrière la cour inondée, c'est encore un tracteur du domaine viticole voisin qui vient à la rescousse. L'usine peut ainsi continuer de fonctionner. L'eau devrait s'arrêter de monter vers une heure du matin. TF1 | Reportage F. Litzler, E. Fourny, J. Bervillé