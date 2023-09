Inondations en Grèce : des villageois secourus par hélicoptères

Bloqués sur le toit de leur maison, obligés d'être hélitreuillés, c'était le seul moyen d'évacuer les habitants de Karditsa. Pour la troisième nuit d'affilée, le centre de la Grèce s'est encore retrouvé noyé sous des pluies diluviennes. Lorsque nous arrivons dans la petite ville de Pharsale, il n'y a que de l'eau et de la boue. La maison de Maria n'a pas été épargnée. Son jardin et son garage sont toujours inondés ; elle n'a pas dormi de la nuit. À l'entrée de la ville, Dimitris observe, impuissant, sa station de lavage automobile. Il s'étonne encore de la quantité de pluie qui s'est abattue sur place. Ces intempéries ont également créé d'énormes difficultés sur les autoroutes du pays. Là où nous nous sommes rendus, des centaines de voitures et de camions sont bloqués depuis plusieurs heures, alors qu'ils se dirigeaient vers le sud du pays. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Chomy, C. Blanquart