Inondations en Libye : des milliers de morts et de disparus

La petite ville d'Al Marj est submergée par les coulées de boue. Des voitures disparaissent sous les eaux à El Beïda, ou encore, la cité de Derna. Cette dernière est probablement la plus touchée. La ville est coupée en deux par un torrent de boue ininterrompu qui a détruit plusieurs quartiers. Après avoir dévasté la Bulgarie, la Grèce et la Turquie, la tempête Daniel a touché, ce dimanche, les côtes libyennes. Il a fait céder deux barrages près de Derna. La crue a tout emporté sur son passage, comme des maisons, des rues entières et des centaines d'habitants dont les corps sans vie jonchent la rue de la cité. Le bilan n'est que provisoire, mais il s'annonce terrifiant. Selon les autorités, il y aurait au moins 5 200 morts, uniquement dans la ville de Derna. Joint par téléphone en plein journal télévisé, le chef de l'exécutif dans l'est du pays décrit une situation chaotique. Sur place, les secouristes semblent dépassés par la catastrophe. Pour leur venir en aide, des équipes ont déjà été envoyées par la Turquie et les Émirats arabes unis. TF1 | Reportage A. Bourdarias, F. Fernandez