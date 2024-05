Inondations en Moselle : 180 communes touchées

Ce matin du 17 mai, Bouzonville, 15 000 habitants est désormais coupé en deux, par un impressionnant torrent d'eau. Il n'a cessé de grossir au fil de la journée. Les crues soudaines de tous les ruisseaux et petites rivières de Moselle sont dues à une pluviométrie exceptionnelle depuis le soir du 16 mai. Ces inondations n'ont eu aucune conséquence dramatique, mais le nombre de communes concerné est très important. En tout, 177 avec pour tous les habitants le même désarroi. "Le ruisseau a débordé de tous les côtés et puis on est laissé à l'abandon. On ne voit personne, pas de pompier, pas de maire, rien", nous confie un habitant. Mais les 400 pompiers mobilisés ont reçu plus de 2 000 appels, avec des centaines de maisons à visiter, sans compter toutes les rues inondées. Tant que l'eau est partout présente, il est impossible de faire un bilan des dégâts. Mais de nombreuses entreprises ont aussi été inondées. La principale préoccupation des Mosellans ce soir, c'est de savoir quand la pluie va enfin s'arrêter. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux