Inondations en Moselle : des centaines de sinistrés

En quelques heures, l'eau a complètement inondé le rez-de-chaussée. La nuit du 17 mai, la rivière Nied située au bout du jardin a débordé. Un couple installé à Filstroff (Moselle) a quasiment tout perdu. Dans le centre-ville, une dizaine de maisons sont concernées. "J'espère que ça ne va pas remonter. Et on espère qu'elle va regagner son lit surtout.", s'exprime Christine Bouhours, habitante de Filstroff.Les habitants du village n'avaient jamais vu ça. Pourquoi l'eau met-elle autant de temps à descendre ? Rien d'anormal, selon les pompiers. Les pluies torrentielles du 17 mai ont gonflé l'ensemble des rivières du département, et l'eau stagne dans les plaines. Il faudra encore quelques jours pour que les cours d'eau retrouvent leur niveau habituel. À Bouzonville, une dizaine de pompiers amphibiens sont au chevet des sinistrés. Quelques habitants ont été évacués, mais une cinquantaine de familles sont encore prises au piège. L'accès à l'autoroute A320 depuis l'A4 a rouvert dans l'après-midi, mais certains axes secondaires restent ce soir impraticables. TF1 | Reportage E. Assalit, O. Stammbach, J. Clouzeau