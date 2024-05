Inondations en Moselle : les agriculteurs paient le prix fort

À Bizing, les vaches n'ont trouvé qu'un îlot comme refuge. Ce soir du dimanche 19 mai 2024, elles sont encore entourées d'eau. Deux jours plus tôt, au plus fort des inondations, même les étables étaient submergées. Au prix d'intenses efforts, la famille Brabant a tenté de sauver ses bovins. Piégées dans les champs, certaines bêtes n'ont pas survécu. Encore sous le coup de l'émotion, Pierre n'a pas fait ses comptes, mais il estime avoir perdu au moins 30 000 euros. À quelques kilomètres de là, un horticulteur déplore aussi plusieurs milliers d'euros de perte. Dans les champs, les torrents de boue ont tout emporté. Nicolas G. venait de semer son maïs la semaine dernière. Le céréalier risque de perdre la moitié de sa récolte. S'il ne pleut plus, la croûte se formera à la surface. Et si celle-ci est difficile à percer, il faudra replanter dans un mois. Un retard important pour la prochaine moisson. Tout autour de la rivière Nied, de très nombreux champs sont encore submergés. Xavier Louis a anticipé la montée des eaux dans son élevage et a réussi à mettre ses vaches à l'abri. D'ordinaire en cette saison, les bêtes devraient brouter dehors, mais les inondations et les fortes pluies de ces derniers mois obligent les éleveurs à puiser dans le stock de fourrage d'hiver. Selon les organisations professionnelles, au moins 500 agriculteurs mosellans auraient été victimes des inondations. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly