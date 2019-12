Inondations en série dans le sud-est : faut-il partir ?

Au lendemain de la deuxième vague d'intempéries qui s'est abattue dans le sud-est en huit jours, les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions d'euros. En tout, la région a été touchée par six inondations en seulement dix ans. Pour la première fois, des particuliers et des dirigeants d'entreprises locales songent à partir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.