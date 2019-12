Inondations en série dans le Sud-Est : un phénomène exceptionnel ?

Les départements du Sud-Est ont vécu ces derniers mois une canicule historique. Ainsi, la répétition des épisodes de pluies et d'inondations dans cette partie de l'Hexagone soulève une question évidente. Est-ce un pur hasard ou la conséquence d'un dérèglement climatique ? Nos journalistes nous apportent des éléments de réponse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.