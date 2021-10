Inondations en Sicile : des dégâts impressionnants

La Sicile a enduré les tremblements de terre et les éruptions de l'Etna, mardi, c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Catane offrait ce mercredi un spectacle de désolation. "J’ai 70 ans, c’est la première fois que je vois quelque chose de ce genre. Il y a eu des moments où c’était plein d’eau ici, mais jamais à ce point", assure un commerçant sur un marché au micro de TF1. Sur la place du marché, on ne peut que nettoyer et jeter. Dans une autre zone de la ville, les voitures défient les bateaux sur un parking où l'eau tarde à s'évacuer. Plusieurs routes sont encore impraticables. "On ne peut pas sortir. Je dois faire les courses pour les enfants et je ne peux pas rentrer à la maison. On est en train de mourir à Catane", déplore une mère de famille. À 30 km de là, la ville de Scordia a été submergée. Un couple a disparu dans cet endroit dimanche soir. Si le corps d'un homme a été retrouvé, une cinquantaine de volontaires cherchent encore sa compagne dans ce champ d'oranger. La journée a été clémente mais de nouvelles précipitations sont annoncées jeudi. Alors, le village se vide. Certains habitants ont laissé leurs maisons volets clos avec des barricades de fortune. La Sicile orientale reste en alerte orange ce soir. Des renforts sont arrivés pour affronter le nouvel ouragan qui devrait frapper demain et vendredi.