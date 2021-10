Inondations en Sicile : l'île attend un nouveau cyclone

Tous les commerces sont fermés. Notre correspondante sur place, Louise Malnoy, s’est trouvée sur l’une des principales artères de Catane, et toutes les vitrines sont protégées. Les commerçants ont entreposé des sacs de sable, des panneaux de liège pour ralentir la progression de l'eau. Les seuls commerces qui étaient restés ouverts, ce sont les supermarchés. Alors, les habitants en ont profité pour faire des courses, faire des réserves et tenir en restant chez eux pendant que le cyclone passe, avec les enfants à la maison. Les écoles, elles aussi, sont fermées, les restaurants , au moins jusqu’à lundi soir. En Sicile, en ce moment, il y a également beaucoup de touristes. Nous sommes en période de vacances et c’est une destination très prisée, notamment des Français. Ce jeudi, à l’aéroport de Catane, nous avons croisé plusieurs vacanciers qui ont fait le choix et réussi à anticiper leur retour pour éviter d’avoir à affronter cette nouvelle vague d’intempéries et risquer de rester ici, en Sicile.