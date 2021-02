Inondations : Esbly, en Seine-et-Marne, affronte sa quatrième crue en cinq ans

Située en Seine-et-Marne, Esbly est une petite ville de 6 000 habitants et de deux rivières : le Grand Morin et la Marne. Les crues touchent toute une partie de la commune. Un tiers est en zone inondable. La régularité des inondations surprend, une par an ces sept dernières années. Alors qu'avant depuis 1999, il n'y a pas eu de crues. Beaucoup d'habitants pensaient que ça durerait. Aujourd'hui, les voilà obligés de s'installer dans des caravanes et de surélever les maisons. Patrick nous emmène près d'un petit pont. Dessous, il y a trois buses qui permettent l'évacuation d'eau vers la rivière. Dans des photos prises en été, les évacuations sont complètement obstruées par des branches et des pierres. "Maintenant, c'est complètement bouché, il n'y a plus de courants du tout". Aucun organisme officiel ne s'estime en charge du nettoyage de ces buses. Autre problème plus général : l'urbanisation galopante dans la région qui imperméabiliserait les sols. "Avant on avait quand même sur les secteurs de Seine-et-Marne, beaucoup plus de champs, de bois qui permettaient l'infiltration des eaux directement dans les sols", explique Ghislain Delvaux, maire d'Esbly. Ce dernier est en contact avec la préfecture pour trouver des solutions permettant de réduire l'ampleur des inondations.