Inondations, grêle : pourquoi autant d’orages violents ?

Des orages de courte durée, mais de très forte intensité frappent le Sud de l'Hexagone, depuis douze jours, comme dans le Gard ou les Bouches-du-Rhône, en plein mois de mai. Arrivent-ils très tôt dans la saison ? Pas, selon les spécialistes. Même s’ils sont plus nombreux pendant l'été, les orages de printemps n’ont rien d'exceptionnel, bien au contraire. Mais alors pourquoi sont-ils très localisés ? Au-dessus du Sud de l’Hexagone, une masse d'air à moins de 20° reste bloquée à très haute altitude : c’est la goutte froide. Au contact de l’air chaud, elle crée un orage en général de pluie et plus rarement de grêle qui va toucher une petite surface, à peine quelques kilomètres carrés. Ces orages, sont-ils une bonne nouvelle pour les sols ? On pourrait facilement le penser, mais ces orages ont fait de gros dégâts sur les cultures et causé des inondations par endroit. Ces pluies ne règlent donc pas le problème de la sécheresse, car elles ne suffisent pas à remplir les nappes phréatiques. TF1 | Reportage L. Adda, D. Riquois