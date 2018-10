Inondations dans l'Aude : Édouard Philippe se rend sur place

Le Premier ministre a rencontré des secouristes, mais aussi quelques-uns des 1 300 habitants du village. Il a assuré que le gouvernement allait accélérer la procédure de catastrophes naturelles et qu'il avait pris contact avec les compagnies d'assurance. Il a aussi tenu à désamorcer toute polémique sur l'absence d'alerte rouge de Météo-France dans les heures qui ont précédé ces inondations. Par ailleurs, l'Élysée a annoncé que le chef de l'État se rendra également dans l'Aude dès que possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.