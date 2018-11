Inondations dans l'Aude : les premières reconstructions ont commencé

Il y a un mois jour pour jour, des inondations sans précédent, depuis plus d'un siècle, faisaient quinze morts et 75 blessés dans le département de l'Aude. Au total, 70 communes avaient été touchées. Ainsi, 19 000 maisons ont été détruites ou endommagées par les eaux, de nombreuses infrastructures ont aussi été impactées. Toutefois, les travaux de reconstruction sont en cours. Certains ont même été achevés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.