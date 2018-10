Inondations dans l'Aude : la solidarité des habitants

Dans l'Aude, près de 10 000 habitants sont toujours sans eau potable, des centaines de familles ont dû être relogées d'urgence. À Villegailhenc, la solidarité bat son plein avec les moyens du bord. Dans les habitations inondées, l'entraide se fait naturellement. Dans le village de Conques-sur-Orbiel, ce sont près de cent personnes qui se sont mobilisées pour leur école. Les efforts de tous vont devoir continuer car le travail de remise en état s'annonce long et difficile. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.