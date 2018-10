Inondations dans l'Aude : des tonnes de déchets à évacuer

Les sinistrés, les employés municipaux, les services de secours ont lancé les opérations de nettoyage depuis mardi 16 octobre. Les montagnes d'ordures sont empilées sur plusieurs mètres, des tonnes de meubles endommagés par les flots. Le plus difficile est de trier les matériaux et de dépolluer ceux qui sont potentiellement toxiques. Il y aurait plusieurs milliers de tonnes de déchets à évacuer à travers le département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.