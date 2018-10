Inondations dans l'Aude : la tragédie de la famille Bardy

Il est difficile d'exprimer par des mots la tragédie qui a frappé l'Aude. Le bilan des inondations a été revu à la hausse et quatorze victimes sont à déplorer. Parmi elles figure Huguette Bardy, une femme, une mère et une grand-mère chérie par toute sa famille. Ses obsèques sont prévues le vendredi 19 octobre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.