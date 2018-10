Inondations dans l'Aude : des villages "oubliés"

Les inondations du dimanche 14 octobre ont emporté des routes et des ponts, isolant totalement certains villages. À Couffoulens, Ladern et Saint-Hilaire, des communes difficiles d'accès, la plupart des habitants ont été contraints de faire les travaux de nettoyage sans aucune aide extérieure. Ce mercredi 17 octobre, on compte encore 126 communes sinistrées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.