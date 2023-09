Inondations : la chaleur de la Méditerranée à l’origine du phénomène

Les dégâts sont exceptionnels, mais le phénomène est bien connu des spécialistes. Il s’agit d’un “medicane”, la contraction de Méditerranée et hurricane, ouragan en anglais. C’est une violente dépression orageuse qui s’est produite en général à la fin de l’été, lorsque la température de la Méditerranée est particulièrement élevée. Il s’agit d’un phénomène météo qui touche toute la Méditerranée, comme en Sicile pendant le passage de la tempête Apollo il y a deux ans ; le sud de la Grèce, également touché par le medicane ; mais aussi la Corse, qui n’est pas épargnée par ce type de dépression. En 2015, le sud de l’île Beauté est traversé par une tempête méditerranéenne. Ces épisodes récurrents risquent de devenir de plus en plus puissants. Avec plus de 28 degrés cet été, la température moyenne de la mer Méditerranée a battu un nouveau record. Avec l’Arctique, c’est l’une des zones qui se réchauffent le plus vite sur la planète. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Vartanian, F. Le Goïc