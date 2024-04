Inondations : la détresse des commerçants

Il est encore en état de choc, Jacques Sirot, a vu toute sa boulangerie balayée par la montée des eaux. Cet artisan, installé sur les lieux depuis deux ans, a tout perdu dans son magasin, marchandises, frigo, four, plus rien n'est exploitable. Son commerce est installé à proximité immédiate de la rivière Creuse. Le dimanche 31 mars, nous l'avions déjà rencontré quand l'eau stagnait encore dans son magasin, à près d'un mètre de hauteur. Pour ce week-end de Pâques, il avait confectionné plus de 800 pains et de nombreuses pâtisseries, pour l'un des jours les plus importants de l'année en chiffre d'affaires. Sa voisine, elle, devait ouvrir sa maison d'hôtes, pour ce mardi 2 avril. Là encore, la puissance de la crue a renversé tous ses projets. "Tout le rez-de-chaussée, la cuisine, tout, comme tout était neuf, ça fait toujours mal au cœur...", nous confie-t-elle. Toute la journée, des opérations de pompage ont eu lieu, comme dans un commerce. Après ces inondations, dans le département de la Vienne, trois communes sont toujours privées d'eau potable. TF1 | Reportage G. Frixon, A. Flament