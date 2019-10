Inondations : la ville de Béziers durement touchée

Avec 240 millimètres d'eau au mètre carré en une journée, Béziers a vécu l'épisode le plus pluvieux jamais enregistré dans sa région depuis cinquante ans. L'équivalent de trois mois de précipitation y est tombé en quelques heures. Le préfet de l'Hérault a annoncé ce soir que plus de mille personnes sont relogées à Béziers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.