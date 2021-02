Inondations : le Lot-et-Garonne en alerte rouge

Le Lot-et-Garonne est le département qui inquiète le plus les sauveteurs ce soir. Les champs sont devenus d’immenses lacs. Les hameaux sont de rares îlots qu’aucune route ne permet de rejoindre. Pour les pompiers, le bateau est le seul moins d’accéder aux maisons isolées par la crue de la Garonne. Entre Saint-Léger et Tonneins, elles ont presque toutes été évacuées. Trois personnes sont encore dans une maison, un couple et sa fille. Pour eux, la nuit a été très compliquée. Les pompiers ont beaucoup de mal à progresser jusqu'à la maison. Finalement, c'est par une échelle que les trois membres de la famille vont pouvoir quitter leur logement, avec quelques affaires. Après quelques minutes de navigation, retour sur la terre ferme pour cette famille. Les pompiers doivent déjà repartir, car ils sont sans nouvelles depuis trois jours d'une personne isolée. Dans ce secteur de Marmande, de nombreuses routes restent fermer et la décrue n'est pas encore d'actualité. La Garonne devrait atteindre les 10,10 mètres d'une minute à l'autre. La suite dans la vidéo ci-dessus.